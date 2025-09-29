Meteorologia
Tanquen l'alerta del pla Inuncat a l'Ebre amb 135 trucades al 112 i 44 avisos als Bombers
A Amposta s'han registrat 303,4 litres d'aigua per metre quadrat, i s'esperen noves pluges de menys intensitat
Protecció Civil ha tancat la fase d'alerta del pla d'emergències per inundacions, Inuncat, un cop acabat l'episodi de precipitacions intenses a la zona sud del país, especialment a les Terres de l'Ebre. Durant el temporal, el telèfon 112 ha rebut 135 trucades, i els Bombers 44 avisos, majoritàriament per acumulació d'aigua a la via i per alguna inundació o despreniment.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que durant les pròximes hores continuarà plovent en algunes de les zones afectades, però amb menor intensitat. Fins ara, Amposta ha estat el lloc on més ha plogut, amb 303,4 litres d'aigua per metre quadrat. El pla Inuncat es manté, així, en la fase de prealerta.
Al llarg de l'episodi s'han enviat tres alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils de les zones afectades per les pluges. El primer ahir al migdia informant de les previsions i mesures d'autoprotecció; el segon aquest matí, per informar del tancament dels centres escolars, i l'últim aquest migdia, per indicar que la situació millorava i demà ja es podran reprendre les classes.
Pel que fa a les trucades al telèfon d'emergències 112, les 135 que ha rebut han generat 116 expedients. El gruix de trucades s'ha rebut a la comarca del Montsià (63) i Baix Ebre (37).
En el cas dels serveis, a les comarques de les Terres de l'Ebre, durant la passada nit i fins a les set de la tarda, els Bombers han atès 44 avisos relacionats amb la pluja. Els avisos rebuts han afectat sobretot el municipi d'Amposta, on se n'han registrat una dotzena.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que, a hores d'ara, ja no queden carreteres afectades per les pluges. L'última via que s'ha obert ha estat la TV-3314, a les set de la tarda, que estava tallada entre Godall i Ulldecona.
Pel que fa al subministrament elèctric, Protecció Civil informa que la situació està "pràcticament normalitzada". Ara mateix hi ha més d'una dotzena d'operaris treballant per acabar de resoldre els darrers incidents pendents.