Política
BComú reclama a Collboni anul·lar la sortida del Tour de França des de Barcelona el 2026 si no s'expulsa Israel
Sanz demana no posar l'esport ni els carrers de la ciutat "al servei de blanquejar un genocidi"
La presidenta del grup municipal de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha reclamat aquest dilluns a l'alcalde, Jaume Collboni, anul·lar la sortida del Tour de França des de Barcelona el 2026 si no s'expulsa Israel.
En una roda de premsa, Sanz ha demanat a Collboni que "lideri un acord de ciutat" per demanar al Tour que expulsi l'equip israelià. "No podem posar l'esport al servei de blanquejar un genocidi", ha afirmat la presidenta de BComú a l'Ajuntament, que ha demanat que no es permeti que l'equip israelià "passegi milers de morts, ferits i desplaçats pels carrers de Barcelona". "Hem de decidir en quin bàndol ens posem". "Demanem que no es torni a equivocar i que actuï quan toca i no faci tard", ha insistit.