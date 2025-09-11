Política
Sánchez felicita la Diada en català: «Celebrem la Catalunya de tots i de totes: oberta, plural i amb ambició de futur»
El president del govern espanyol assenyala la “convivència, respecte i progrés compartit” com a clau de l’avenç
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat la Diada en català en un missatge a X on sosté que aquest Onze de Setembre se celebra la «Catalunya de tots i de totes: oberta, plural i amb ambició de futur». Assenyala la «convivència», el «respecte» i el «progrés compartit» com a elements essencials «perquè els catalans i les catalanes segueixin avançant».