Milers de persones es manifesten a Tortosa, Girona i Barcelona convocades per l'ANC, Òmnium i altres entitats
En un moment de crisi del moviment, els organitzadors mantenen que hi ha "més motius que mai" per a la independència
Les manifestacions de la Diada organitzades per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Barcelona, Girona i Tortosa han començat al voltant de les 17.14 h, hora simbòlica que recorda les agressions contra les institucions catalanes del règim de Felip V ara fa 300 anys. A la capital de Catalunya la mobilització s'ha vist pertorbada per la pluja intensa del matí, que ha obligat els organitzadors a modificar part del programa. En un moment de crisi del sobiranisme, l'ANC sosté que hi ha "més motius que mai" per a la independència, per "combatre la desnacionalització", per "garantir" el futur del català o per "posar fi a l'espoli fiscal".
Unes 41.500 persones han participat a les manifestacions de la Diada csegons les xifres que han facilitat les diferents fonts oficials. En concret, a Barcelona la Guàrdia Urbana ha comptat 28.000 manifestants. A Girona, la Policia Municipal ha indicat que han estat 12.000 les persones mobilitzades, mentre que a Tortosa, els Mossos d'Esquadra han indicat que 1.500 manifestants han format part del recorregut de la reivindicació independentista.
L'any passat, quan la mobilització va ser també descentralitzada, l'independentisme va treure 73.500 persones al carrer a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. En concret, a les 60.000 persones que segons la Guàrdia Urbana es van mobilitzar a Barcelona, més del doble que aquest any, s'hi van sumar les 6.500 que ho van fer a Girona -xifra de la Policia Municipal-, les 2.800 de Tarragona, les 3.000 de Lleida i les 1.200 de Tortosa, també segons les respectives guàrdies urbanes i Policia Local.