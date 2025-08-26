Societat
Mor Manolo de la Calva, cantant i compositor del Dúo Dinámico
Va ser un referent de la música pop espanyola i autor de centenars d'èxits
El cantant i compositor Manolo de la Calva, membre del cèlebre Dúo Dinámico, ha mort aquest dimarts als 88 anys, segons ha confirmat a X Ramón Arcusa, el segon component de la banda. Nascut a Barcelona el 1937, De la Calva va començar a treballar com a torner a l'empresa Elizalde, on va conèixer la que esdevindria la seva parella artística durant dècades.
Arcusa i De la Calva van començar a cantar junts de manera amateur, una col·laboració que es va consolidar sota el paraigua del Dúo Dinámico. Es van convertir en referents de la música pop, amb cançons com 'La, la, la', amb la qual Massiel va guanyar el festival d'Eurovisió el 1968.
En una publicació a X, Arcusa ha anunciat la mort de Manolo de la Calva, a qui ha definit com "el seu amic de l'ànima, més que un germà, un company de cent aventures i mil cançons". "No ploreu per ell, no li agradaria. Va ser ànima del Dúo, sempre alegre, optimista, positiu. Canteu amb ell en aquest comiat. Gràcies per tant, amic. Ja ets etern. Cuida't allà on siguis. Et trobarem molt a faltar", ha reblat.