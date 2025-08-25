Successos
Un atac israelià prop de l'hospital Nasser a Gaza mata almenys 14 persones, entre ells quatre periodistes
Els reporters assassinats treballaven per mitjans com Reuters o Al Jazeera, entre d'altres
Un atac israelià prop de l'hospital Nasser de Gaza ha provocat almenys 14 morts, entre ells quatre periodistes, segons ha informat el govern de Gaza en una informació que recull Al Jazeera.
Els periodistes assassinats treballaven per la mateixa Al Jazeera, un era fotoperiodista de Reuters, un altre col·laborava amb AP i el quart amb la televisió NBC. Segons les autoritats de Gaza, la xifra de periodistes morts des de l'inici del conflicte és de 244.
En un comunicat, l'exèrcit israelià ha confirmat el bombardeig i ha indicat que obrirà una «investigació preliminar com més aviat millor». Les forces armades han assegurat que «no ataquen periodistes com a tals» i que lamenten qualsevol «dany a persones no implicades» en el conflicte.
La relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats, Francesca Albanesa, ha condemnat l'atac, i ha instat la comunitat internacional a actuar. «Suplico als estats: què més s'ha de presenciar abans que actueu per aturar aquesta carnisseria? Trenqueu el bloqueig, imposeu un embargament d'armes, imposeu sancions», ha reclamat.