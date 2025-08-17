Meteorologia
El fum dels incendis d'Espanya i Portugal enterboleix el cel de Tarragona
Aquest fum pot fer que les temperatures no es disparin tant com s'esperava, però el vent que bufa al litoral sud ho deixa sense efectes
El fum dels incendis que estan afectant diversos territoris de Portugal i Espanya ha començat a arribar a Catalunya. Les imatges per satèl·lit corroboren que el fum i les cendres ja es troben a sobre de les comarques tarragonines, on el cel ha quedat enterbolit.
Aquest fet pot provocar que les temperatures no s'enfilin tant com estava previst, però el vent que bufa al litoral tarragoní està deixant sense efecte aquesta situació.
Aquest matí, el Meteocat ja alertava que «un dels efectes del fum a les capes mitjanes de la troposfera és el d'inhibir l'ascens de la temperatura. Els valors seran elevats, però per sota del que s'esperaria». «Tot i això, el vent d'oest al litoral sud serà efectiu i allà sí que pujarà la temperatura», afegien.
De fet, les temperatures més altes de Catalunya fins a les 16 hores s'han registrat a les comarques tarragonines. Miami Platja ha superat els 40 graus, així com Nulles, l'Ametlla de Mar o Aldover.