Internacional
El govern de Netanyahu tira endavant amb el pla per ocupar la ciutat de Gaza
L'oposició veu la decisió com un «desastre» i en «completa contradicció» amb l'opinió de l'exèrcit
El gabinet de seguretat del govern d'Israel ha aprovat el pla del primer ministre Benjamin Netanyahu per avançar en l'ocupació de la ciutat de Gaza, rebutjant els plantejaments alternatius de l'exèrcit. Segons ha informat l'oficina del primer ministre, el pla contempla que les forces israelianes «es preparin per prendre control de la ciutat de Gaza, mentre es distribueix ajuda humanitària a la població civil fora de les zones de combat», la qual cosa implicaria «l'expulsió dels civils de la ciutat».
L'oposició israeliana ha titllat el pla de «desastre» per estar en «completa contradicció» amb l'opinió de l'exèrcit. A més, considera que l'operació posarà en perill la vintena d'ostatges que es creu que segueixen vius. En el seu comunicat, l'oficina de Netanyahu admet que hi ha hagut propostes «alternatives» a l'aprovada però assegura que «una majoria decisiva dels ministres» ha considerat que aquests plans «no aconseguirien ni la derrota de Hamàs ni el retorn dels ostatges».
El plantejament de Netanyahu contempla desarmar Hamàs, el retorn de tots els ostatges (vius i morts), que Israel controli la seguretat de tota la Franja i la «desmilitarització» del territori, així com l'establiment d'una «administració civil que no sigui ni de Hamàs ni de l'Autoritat Palestina».
En una entrevista prèvia a la reunió -que ha durat unes 10 hores i hauria estat tensa, segons mitjans internacionals- Netanyahu ha assegurat que la intenció del seu govern és controlar tota la Franja.
Segons Netanyahu, l'administració civil de Gaza se «cediria» a alguna organització que «no defensi la destrucció d'Israel». «Volem un perímetre de seguretat, no volem governar Gaza, no volem ser-hi com a òrgan de govern», ha afirmat a la Fox.
El cap de l'oposició israeliana, Yair Lapid, ha afirmat en un missatge a les xarxes socials que el pla aprovat «és un desastre que portarà a molts altres desastres» que s'ha tirat endavant «en total contradicció amb l’opinió de l’exèrcit i dels estaments de seguretat, i sense tenir en compte el desgast i l’esgotament de les forces combatents».
El moviment, segons considera Lapid, «durarà molts mesos, conduirà a la mort dels ostatges, a la mort de molts soldats, costarà desenes de milers de milions al contribuent israelià i provocarà un col·lapse diplomàtic». En opinió del cap de l'oposició, això és «exactament el que volia Hamàs», deixar a Israel atrapada «sense objectiu» en «una ocupació inútil que ningú entén».