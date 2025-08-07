Meteorologia
Estiu de rècord: el juliol del 2025, el tercer més càlid mai registrat al món
La temperatura va estar 1,25° per sobre dels nivells preindustrials
El mes de juliol de 2025 ha estat el tercer més càlid mai enregistrat a escala global, segons el butlletí climàtic mensual publicat pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S) aquest dijous. La temperatura mitjana de l’aire a superfície va ser de 16,68?°C, 0,45?°C per sobre de la mitjana del període 1991-2020 per a un mes de juliol. Tot i que ha estat un juliol més suau que els anteriors (0.27° graus menys que el 2023 i 0.23° menys que el 2024), segueix estant per sobre els nivells preindustrials. Concretament, 1.25° per sobre de la mitjana estimada per 1850-1900.
«És només un dels quatre mesos dels últims 25 amb una temperatura global inferior als 1.5°», constata Copernicus.»Això no vol dir que el canvi climàtic s'hagi aturat. Continuem presenciant els efectes d'un món que s'escalfa amb episodis de calor extrema i inundacions catastròfiques al juliol. A menys que estabilitzem ràpidament les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, hauríem d'esperar no només nous rècords de temperatura, sinó també un empitjorament d'aquests impactes», avisa Carlo Buontempo, director del C3S, en un comunicat.
Si es té en compte els últims 12 mesos (agost del 2024 – juliol del 2025), la temperatura va estar 1.53° per sobre dels nivells preindustrials. En l'Acord de París del 2015 els països es van comprometre a limitar l'augment de la temperatura global a 1,5° i, com a màxim, per sota dels 2°, per frenar l'escalfament global del planeta i mitigar les pitjors conseqüències.
Quart juliol més càlid a Europa
La temperatura mitjana a Europa aquest juliol va ser de 21.12°, 1.3° per sobre la mitjana de 1991-2020. Per tant, el quart juliol més càlid registrat mai.
La península escandinava va experimentar les temperatures per sobre de la mitjana d'Europa, amb onades de calor que van afectar especialment Suècia i Finlàndia. El sud-est d'Europa també va patir onades de calor i incendis forestals, i es va registrar un rècord nacional de temperatura de 50,5 °C a Turquia. L'Europa central, l'oest de Rússia i zones aïllades d'Espanya van experimentar temperatures més baixes que la mitjana.
Després del juny més càlid mai registrat a l’Europa occidental, les precipitacions del juliol van ser superiors a la mitjana a la major part de l'Europa central i Occidental. Especialment al nord de França, l'est del Regne Unit i el sud d'Irlanda, el sud d'Escandinàvia, les regions del nord-est d'Europa, el nord d'Itàlia i les costes del nord de l'Adriàtic, el nord d'Islàndia, l'est d'Espanya i l'oest de Rússia.
Per contra, va ser més sec que la mitjana a la resta del continent, en particular a gran part dels països escandinaus, Grècia, els Balcans, les costes del Mar Negre i el sud de França. Moltes regions van patir incendis forestals, indiquen.
Temperatura del mar
La temperatura mitjana de la superfície del mar va ser la tercera més alta registrada en un mes de juliol. El mar de Noruega, parts del mar del Nord i una zona de l'Atlàntic Nord a l'oest de França i el Regne Unit van tenir temperatures rècord de la superfície del mar al juliol. També una «àmplia zona de l'Atlàntic Nord occidental i del Pacífic Nord occidental», explica Copernicus.