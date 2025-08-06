Successos
L’aeroport de Birmingham tanca temporalment després d’un «incident» amb una avioneta
Diverses imatges i vídeos en xarxes socials van mostrar com una petita avioneta d’hèlix era aturada al mig de la pista envoltada de diversos vehicles de serveis d’emergències
L’aeroport de Birmingham (centre d’Anglaterra) va tancar les seues pistes aquest dimecres de forma temporal després d’un «incident aeri», segons va confirmar en un comunicat remès EFE.
«Després d’un incident aeri, la pista està tancada temporalment», va comentar la font.
Si bé l’aeroport no ha donat més detalls de l’incident, les dades del web d’anàlisi aèria FlightRadar24 mostren que una avioneta privada Beech King Air 200, que es dirigia a Belfast (Irlanda del Nord), va realitzar un aterratge d’emergència a Birmingham passades les 14.00 hora britànica (13.00 GMT).
Diverses imatges i vídeos en xarxes socials van mostrar com una petita avioneta d’hèlix romania en la pista de l’aeroport aquest dimecres, envoltada de diversos vehicles de serveis d’emergències.
Es desconeix quantes persones anaven a bord de l’aeronau, així com l’estat en què es troben.
Registrada amb el codi G-NIAA, l’avioneta involucrada en l’accident pertany a la companyia nord-irlandesa Woodgate Aviation, que d’acord amb la seua pàgina web ofereix serveis de lloguer d’aeronaus i jets privats, així com ambulàncies aèries.
El passat 14 de juliol, una altra avioneta del mateix model utilitzada amb propòsits mèdics es va estavellar poc després d’enlairar-se a l’aeroport de Southend (a l’est de Londres) en direcció a Lelystad (Països Baixos) i va provocar la mort de quatre persones.
D’acord amb el diari britànic 'The Telegraph', estava previst que un total de 48 avions sortissin de Birmingham i que uns altres 45 arribessin a l’aeroport entre el moment de l’aterratge d’emergència i les 18.00 hora britànica (17.00 GMT).
«Sentim les molèsties que això pugui causar. Mantindrem informats els passatgers que ja es troben a l’aeroport i a aquells que haguessin de viatjar més tard el dia d’avui se’ls recomana comprovar l’estat dels seus vols abans d’atansar-se», va indicar l’aeròdrom de Birmingham en el comunicat.