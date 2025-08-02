Mobilitat
Inaugurat el nou carril bus que permetrà estalviar fins a 15 minuts per arribar a Barcelona
El tram, de 7 quilòmetres entre Sant Feliu i la Diagonal, ja és operatiu i beneficiarà més de 600 autobusos diaris i 4 milions de passatgers anuals
El nou carril bus de la B-23 d'entrada a Barcelona està operatiu des d'aquest dissabte i permetrà estalviar-se uns 15 minuts en hora punta. «Veurem autobusos passant quan hi ha vehicles parats i això ha de ser un incentiu molt important perquè la gent agafi el bus», ha dit el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat.
Es tracta d'un tram de set quilòmetres, entre la connexió amb l'A-2 a Sant Feliu de Llobregat i la intersecció de l'avinguda Diagonal amb l'avinguda Albert Bastardas, a Barcelona.
Els treballs, que han comptat amb finançament europeu, han suposat una inversió de 20,8 milions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que és «una millora de la xarxa viària» i un exemple de «col·laboració».
Segons ha explicat Prat, la infraestructura serà «una gran millora» per als usuaris. La B-23 registra en aquest entorn una intensitat de trànsit de prop de 100.000 vehicles diaris i és un dels principals corredors d'accés a Barcelona en autobús.
Concretament, per aquest accés a Barcelona passen diàriament més de 700 expedicions de bus que es veuran beneficiades pel futur carril bus, amb al voltant de 4 milions de passatgers anuals. L'objectiu del nou carril és reduir en fins a 15 minuts el temps de recorregut dels busos interurbans amb origen Baix Llobregat, Bages, Vallès i Anoia.
L'obra, que va començar el 2023, ha consistit en la formació d'un carril exclusiu per a l'autobús en sentit Barcelona aprofitant part de l'espai de la mitjana de la B-23. El nou carril té 3,5 metres d'amplada i se situa a l'esquerra dels carrils de circulació sentit Barcelona.
Illa destaca l'aposta per la mobilitat sostenible
Illa, que ha aterrat aquest mateix dissabte al Prat després del seu viatge a la Xina, ha assenyalat durant l'acte de posada en marxa que el nou carril bus és «una millora de la xarxa viària» i connecta «millor» el Baix Llobregat amb Barcelona. En aquest sentit, ha subratllat que el Govern veu una prioritat «connectar Catalunya» cap a endins i també cap a enfora, amb actuacions com l'ampliació de l'aeroport, perquè l'economia catalana sigui cada cop «més competitiva». D'altra banda, ha afirmat que el nou carril és «una aposta pel transport públic i la mobilitat sostenible» que permetrà «guanys de temps i d'eficiència».
També ha assegurat que és un exemple de «col·laboració» entre institucions, ja que el govern espanyol és qui ha finançat l'obra amb fons europeus, que ha executat la Generalitat en diàleg amb el món local. A més, ha apuntat que la Generalitat vol fer créixer l'instrument administratiu «d'encomana» de gestió, que permet que sigui l'administració catalana qui gestiona la inversió. Illa ha dit també que si s'ha inaugurat el carril bus és perquè s'ha donat continuïtat a la feina feta per governs i responsables anteriors.
La PTP celebra que el carril bus ja sigui una realitat
La PTP ha celebrat que el carril bus de la B-23 ja sigui una realitat. Segons diu l'associació per la promoció del transport públic en un comunicat, el carril bus d'entrada a Barcelona per aquesta via era una infraestructura «llargament esperada», especialment per les 30.000 persones que cada dia accedeixen a la ciutat amb els més de 600 autobusos interurbans.
Recorden que les seves reivindicacions van començar l'any 2000 amb el 'Manifest d'Esparreguera' i aplaudeixen que, 25 anys després, el projecte es faci realitat amb una solució «pragmàtica, econòmica i alineada amb els valors de la mobilitat sostenible».
Així, consideren que és un carril «eficient, a mida de la mobilitat metropolitana i amb retorn immediat» i valoren positivament que s'hagi seguit la solució tècnica d’aprofitament de la secció existent, tal com es proposava des de la PTP.
D'acord amb l'associació, a més d'un estalvi de fins a 15 minuts menys en hora punta per als autobusos metropolitans, suposarà un estalvi de 30.000 hores anuals per als usuaris i 450.000 euros de valor econòmic. També estimen que més de 600 autobusos interurbans al dia se'n veuran beneficiats, amb un increment previst de la demanda entre el 10 i el 15%. D'altra banda, apunten a un estalvi d'emissions de fins a 1.200 t de CO₂/any, considerant estalvis per menor congestió, millor eficiència i canvi modal.