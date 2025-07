Sánchez ultima el paquet de mesures contra la corrupció que anunciarà dissabte al Comitè Federal i dimecres al Congrés

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ultima en un paquet de mesures contra la corrupció que anunciarà al Comitè Federal del PSOE d'aquest dissabte i durant la seva compareixença davant el ple del Congrés dels Diputats del pròxim 9 de juliol.

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat en una entrevista a la Cadena Ser que algunes de les iniciatives aniran en la línia del que estan demanant els socis parlamentaris. Les que afectin el PSOE s'anunciaran a la reunió de dissabte, on també caldrà rellevar Santos Cerdán com a secretari d'Organització del partit, mentre que Sánchez anunciarà canvis legislatius al Congrés dimecres que ve.

Els socialistes espanyols encaren un final de curs polític complex després de l'empresonament de l'exsecretari d'Organització. La vicepresidenta primera i número dos del PSOE, María Jesús Montero, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han mantingut contactes amb els socis durant tot el cap de setmana, i aquest dimecres s'han reunit al Congrés amb una delegació de Sumar encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

La formació de Yolanda Díaz, igual que la resta de socis, demana contundència, transparència i un ventall de mesures de lluita contra la corrupció. Entre les propostes de Sumar i d'altres partits, una legislació més dura contra les empreses implicades en casos de suborn per aconseguir contractes amb l'administració, amb la possibilitat que no puguin optar a noves adjudicacions. També l'eliminació de l'aforament dels diputats.

Fonts del govern espanyol apunten que aquesta podria ser una de les iniciatives que el president espanyol plantegi el pròxim dimecres, 9 de juliol, al Congrés dels Diputats. Les propostes, asseguren, aniran en la línia de les peticions que els socis han posat sobre la taula els últims dies, i després es traduiran en canvis legislatius que hauran d'obtenir el suport majoritari de la cambra quan se sotmetin al ple del Congrés.

De moment, i malgrat les crítiques, l'executiu de Sánchez ha aconseguit mantenir els equilibris parlamentaris. Cap de les formacions de la investidura ha respost positivament a la crida del PP perquè trenquin la majoria, ni s'han mostrat propicis a celebrar la ronda de contactes anunciada pel líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, aquest dimarts. Tots, però, li han demanat que acceleri l'agenda i compleixi els pactes pendents.

Pel que fa al Comitè Federal del PSOE de dissabte, a més de l'auditoria externa que ja va avançar, Sánchez podria anunciar canvis en el sistema de funcionament i de gestió del partit, així com de les normes internes que han de regir l'activitat dels seus membres. L'objectiu és evitar nous escàndols que comportin pèrdua de credibilitat per al projecte, tant pel que fa a la corrupció com, per exemple, per la contractació de prostitutes.

El Comitè Federal executarà també el relleu de Santos Cerdán com a secretari d'Organització del partit. Entre els possibles candidats, la secretària general del grup parlamentari al Congrés i diputada del PSC per Lleida, Montse Mínguez, la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, i la presidenta del Comitè Federal del PSOE, Milagros Tolón.

La reunió també ha de servir per fer la renovació de l'executiva del partit que Sánchez va anunciar el 12 de juny després de la dimissió forçada del secretari d'Organització. L'equip actual, format a l'entorn de Santos Cerdán, es va formar al 41è Congrés del PSOE de Sevilla el novembre del 2024, no fa ni un any.