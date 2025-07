Jordi Hurtado guanya el Premi Nacional de Televisió 2025 del Ministeri de Cultura

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Jordi Hurtado (Barcelona 1957) ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2025 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la trajectòria del periodista i presentador com una «figura clau de la indústria cultural espanyola, amb un recorregut televisiu coherent, respectuós amb el mitjà i compromés amb la funció social de la televisió».

Va debutar l'any 1985 davant les càmeres de RTVE amb el concurs Si lo sé no vengo i ha estat gairebé 30 anys al capdavant del programa Saber y Ganar' El premi, que atorga el Ministeri de Cultura, està dotat amb 30.000 euros.

El jurat ha assenyalat que es tracta «d'un referent en el món de l'entreteniment televisiu en el qual destaca la seva capacitat de divulgació i un estil comunicatiu propi marcat per la proximitat i l'empatia amb l'espectador, en el qual es posen en relleu a més valors intangibles de caràcter eductiu, cultural i social».

El jurat també ha remarcat la seva capacitat per fer connectar diferents generacions en «un moment de gran diversificació televisiva, transitant al llarg dels anys per públics diversos i destacant per la seva capacitat de fidelitzar audiències».

Jordi Hurtado (Barcelona 1957) és periodista i presentador de televisió. Va debutar l'any 1985 davant les càmeres de RTVE amb el concurs Si lo sé no vengo i posteriorment va presentar el mini concurs La liga del millón, dins del programa esportiu Estudio Estadio i altres formats com Pictionary, Carros de juego, Juguemos al Trivial o ¿ Cómo lo hacen? L'any 1997 es va incorporar al concurs diari de cultura general Saber y ganar, el programa més longeu de la història de la televisió a Espanya.

Ha estat reconegut amb guardons com el Premi Jesús Hermida a la Trajectòria per l'Acadèmia de Televisió, dos Premis Ondas l'any 1982 i 2012, el Premi Micròfon d’Or el 2008, i el Premi Zapping 2017.