Urtasun creu que Sánchez "ha d'anar molt més enllà" en la lluita contra la corrupció i li reclama mesures concretes

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que vagi "molt més enllà" en la lluita contra la corrupció després de l'esclat del 'cas Cerdán' al PSOE. En una entrevista a RAC1 ha subratllat que el que ha fet fins ara el president "és insuficient" perquè "no n'hi ha prou amb un compromís genèric".

En aquesta línia, li ha demanat "mesures concretes". D'altra banda, sobre la polèmica pel trasllat de les obres de Sixena el ministre ha insistit que la qüestió està "en mans dels tècnics". Urtasun ha explicat que té intenció de comparèixer a petició pròpia al Congrés després de l'estiu per abordar tant aquesta qüestió com altres temàtiques.Urtasun ha remarcat que el compromís de ministeri, Generalitat i MNAC és complir la sentència i ha explicat que ara són els tècnics qui estan pensant com executar-la. En qualsevol cas, el ministre s'ha mostrat convençut que hi haurà "una plena col·laboració institucional" entre el museu, el Govern català i l'aragonès.

Lluita contra la corrupció

Arran del 'cas Cerdán', Urtasun s'ha queixat que Sánchez encara no ha fet prou en matèria de lluita contra la corrupció. Segons ha defensat, no n'hi ha prou amb "compromisos genèrics" i ha reclamat mesures concretes per "institucionalitzar" la lluita contra la corrupció.

Entre les propostes de Sumar hi ha qüestions com la creació d'una autoritat independent de lluita contra la corrupció o l'existència de jutges i fiscals especialitzats en aquesta matèria. En aquest context, ha advertit que Sánchez "haurà de prendre decisions que potser no agradaran, però les haurà de prendre".

El portaveu de Sumar ha recordat que ja tenen convocada una reunió de seguiment del pacte de coalició per avaluar com continuar la legislatura i ha explicat que demanaran garanties al PSOE que tenen el cas de corrupció "sota control".

Finançament singular

D'altra banda, just l'endemà que Generalitat i Estat fessin públic que la Comissió Bilateral sobre el finançament singular se celebrarà el 14 de juliol Urtasun ha insistit en la necessitat de tenir "totes les comunitats autònomes ben finançades".

Davant els recels d'altres territoris per un hipotètic tracte diferencial a Catalunya, el ministre ha recordat que el mateix Estatut d'Autonomia ja estableix una certa singularitat per a Catalunya. "No passa res per dir que tindrà una certa singularitat, ja és al marc legal vigent; tot és perfectament compatible", ha dit.