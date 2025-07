Montero diu que el finançament català no serà al marge de la resta de comunitats i recollirà "la singularitat de tothom"

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha garantit que el finançament per a Catalunya "no anirà al marge" de la resta de comunitats. "Haurà d'incorporar un reconeixement a les singularitats i a la diversitat territorial del nostre país, però per a tothom, no només per a Catalunya", ha defensat la ministra en una entrevista a 'El Correo de Andalucía'.

Aquesta postura de la ministra xoca amb la d'ERC, que defensa un finançament singular i propi per a Catalunya. El dissabte Generalitat i Estat van anunciar que la Comissió Bilateral per certificar l'acord pel model de finançament serà el 14 de juliol, dues setmanes més tard del termini pactat.

D'altra banda, la ministra també s'ha referit a l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia i ha insistit que les resolucions judicials "no hi són perquè s'opini, sinó per complir-les". En aquesta línia, Montero ha defensat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pugui tornar "aviat" a Catalunya. La ministra ha argumentat que l'amnistia cobria tots els fets relacionats amb el 'procés' i, per tant, creu que té "ple efecte" sobre l'expresident. "Espero que Puigdemont vingui aviat a Catalunya perquè això donarà per tancada definitivament aquesta pàgina que mai s'hauria d'haver produït", ha remarcat.

Montero també ha advertit que no es pot posar en dubte les sentències judicials en funció de si agraden o no perquè això qüestiona "la legitimitat" dels òrgans que les dicten. En aquesta línia, ha subratllat que les decisions del TC són "imperatives" i ha remarcat que cal complir-les. A més, ha assegurat que l'aval a l'amnistia és "una magnífica notícia" per a Espanya. Avui la situació a Catalunya no s'assembla en res al que vivíem fa set anys quan vam arribar al govern i això és fruit d'un treball molt criticat però molt eficaç, amb iniciatives valentes com els indults o l'amnistia", ha reafirmat.