Cinc exministres del PSOE reclamen eleccions i la «regeneració ètica» del partit

Cinc exministres del PSOE i un centenar de personalitats signen un manifest en què reclamen la convocatòria "urgent" d'eleccions pels "casos de corrupció" que afecten el partit. Els antics ministres Jordi Sevilla, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, César Antonio Molina i Javier Sáenz de Cosculluela donen suport a un text on es mostren "profundament preocupats" per la situació al partit i demanen la "regeneració ètica" del PSOE, que creuen que és "un imperatiu ineludible".

A més, els signants asseguren que els casos de corrupció no només són per conductes individuals i aïllades sinó que són "el resultat d'una manera de fer política i d'entendre el poder dissociat de la moral i l'ètica".

"La successió dels dos últims secretaris d'organització en trames corruptes durant tota la secretaria general actual, la total submissió de l'actual executiva, l'absència de corrents crítiques laminades, l'opacitat i el 'cesarisme' imperant desvinculen l'actual PSOE del partit històric d'àmplies bases socials i majories que va apuntalar la nostra arquitectura com a Estat i va acompanyar la modernització reformista i europeista d'Espanya", afirmen. Els signants del manifest alerten sobre "els repetits intents d'erosió de la independència judicial" i esmenten "pressions" a òrgans de control i vigilància de la corrupció. Segons afirmen, els suposats casos de corrupció "danyen greument la imatge interna i internacional del país".

Al text, denuncien "ingerències" a mitjans de comunicació, "el soscavament de la separació de poders", "intents de mutacions constitucionals per vies no legitimades legalment" i "pactes al marge del Parlament amb partits polítics". També critiquen "reformes penals basades en interessos personals i clientelars", que creuen que "ha fomentat la fractura cívica i el progressiu deteriorament de l'estat de dret".El centenar de signants aposten per "una altra forma de fer política per recuperar la concòrdia pública, el retiment de comptes, les majories àmplies i un discurs polític autocrític mb pretensió d'integritat i exemplaritat". Aquesta via, afirmen, s'ha d'allunyar del "tacticisme oportunista, la desqualificació constant de l'adversari i l'argumentari populista segons el qual tot val contra l'adversari".Al marge dels cinc exministres, destaquen signants del manifest com els expresidents del Senat Juan José Laborda i Javier Rojo, o l'exfiscal general de l'Estat Eligio Hernández.