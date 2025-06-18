Apagada 28-A
Red Eléctrica situa l'origen de l'apagada en una planta fotovoltaica de Badajoz
L'operador defensa que no va incomplir «en cap moment» la normativa i que va actuar de manera «diligent»
Red Eléctrica situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril en unes grans oscil·lacions de tensió i apunta al «funcionament incorrecte» d'una planta fotovoltaica «perfectament identificada» de Badajoz, que es manté en secret per motius de confidencialitat. En una roda de premsa per presentar el seu propi informe sobre la gran apagada, la directora general d'Operació de REE, Concha Sánchez, ha assegurat que el matí del dia 28 d'abril no tenien «cap indici del que passaria després».
La companyia ha justificat la seva decisió de no substituir una planta de cicle combinat que el dia 27 es va declarar indisponible, motiu mencionat en l'informe del govern espanyol, i ha defensat que va actuar de forma «diligent». En una roda de premsa, Red Eléctrica ha evitat assumir responsabilitats per l'apagada, i ha dit que en tot cas això ho hauran de dictaminar les autoritats com la CNMC o els tribunals.
«Un grup es va declarar indisponible després d'haver estat programat, i els càlculs de l'operador van permetre arribar a la conclusió que no feia falta substituir-lo, amb el millor coneixement que tenien i amb la premissa que tothom complia amb les seves obligacions», ha defensat la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Segons Sánchez, que hi hagués hagut un grup més al sistema «no hagués canviat les coses», perquè la capacitat de control de la tensió que hi havia es considerava «suficient» si «tothom complia».
En aquesta línia, Red Eléctrica es defensa d'alguns dels punts suggerits en l'informe del govern espanyol, que apuntaven al fet que no s'hagués programat algun substitut per la planta de cicle combinat que va deixar d'estar disponible, i apunta a les elèctriques com a possibles incomplidores de les seves obligacions.
«No vam incomplir cap procediment d'operació i vam actuar de manera diligent en tot moment. Creiem que no hem d'assumir cap reclamació ni fer front a indemnitzacions», ha assegurat, per la seva banda, el conseller delegat de Redeia, Roberto García Merino.
D'altra banda, Corredor ha tornat a negar que tingui intenció de dimitir, i ha qüestionat si també es demanarà la dimissió dels presidents d'altres empreses com les elèctriques si es demostra que «tenen responsabilitats en l'apagada».