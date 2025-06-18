Diari Més

Recuperada la circulació de trens d'alta velocitat a Lleida després de l'avaria de senyalització

Els trens recuperen gradualment la normalitat

Usuaris observant un panell informatiu a l'estació de Lleida.

Usuaris observant un panell informatiu a l'estació de Lleida.ACN

ACN

La circulació de trens d'alta velocitat amb origen i destí Lleida s'ha recuperat cap a la 1 del migdia, després de diverses hores interrompuda. Una avaria de senyalització a la sortida de Lleida ha provocat que la circulació quedés totalment parada durant una estona entre Barcelona i Madrid. 

Un cop resolta la incidència, abans de les 8.30 hores, la circulació cap a Madrid s'ha recuperat gradualment, però la incidència ha continuat en els trens amb origen i destí a la capital del Segrià. Cap a la 1 del migdia s'ha resolt la incidència i es va recuperant la normalitat de les circulacions.

