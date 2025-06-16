Política
Santos Cerdán demana la baixa com a militant del PSOE
La comissió executiva d'aquest dilluns ha aprovat l'expulsió de José Luis Ábalos
L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha demanat aquest dilluns la baixa com a militant socialista. Aquest matí, el partit ha reunit la seva comissió executiva federal, cita que ha servit per a aprovar l'expulsió de l'exministre i exsecretari d'organització José Luis Ábalos. Està previst que després d'aquesta trobada de la cúpula a Ferraz, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, compareixerà davant dels mitjans de comunicació.
Segons ha avançat el ministre Ángel Víctor Torres, Sánchez farà «anuncis importants de remodelació» a la formació, després de la caiguda de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán per presumpta corrupció.