Societat
Espanya prohibeix les trucades comercials mòbils per prevenir estafes
Des d’aquest dissabte, només es poden realitzar trucades comercials des de números especialment atribuïts per a això
Les empreses i entitats públiques tenen prohibit, des d’aquest dissabte, efectuar trucades comercials a través de mòbils en virtut d’un pla del Ministeri de Transformació Digital i per a la Funció Pública encaminat a combatre les estafes telefòniques i per missatgeria mòbil.
A partir d’aquest cap de setmana, només es poden realitzar trucades comercials des de números especialment atribuïts per a això (per exemple, números com el 1004 de Telefónica) o des d’un sistema de numeració que identifica la ubicació geogràfica d’una línia, segons han informat fonts del Ministeri per a la Transformació Digital i per a la Funció Pública.
Les trucades comercials sense consentiment previ ja estaven prohibides des de juny de 2023, quan va entrar en vigor la modificació de la Llei General de Telecomunicacions (LGT). Ara s’ha fet un pas més, en aquest cas, encaminat a prevenir possibles estafes.
Sí podran, com a novetat, realitzar-se trucades d’aquest tipus des d’un 900 o 800, números que abans només estaven habilitats per realitzar trucades i ara ho estan també per rebre-les i seran gratuïts.
Aquestes mesures formen part d’un pla contra aquest tipus d’estafes, que es va incloure en una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 15 de febrer i que va entrar en vigor en una primera fase el passat 7 de març.
Des d’aquell dia, els operadors han tingut l’obligació de bloquejar trucades i SMS amb numeració que no hagi estat assignada a cap usuari ni servei i han bloquejat ja més de 14 milions de trucades, una mitjana de 235.600 i 10.000 missatges al dia, segons va anunciar el Ministeri aquesta setmana.
A partir d’aquest dissabte van entrar en vigor dos noves mesures del pla, una la prohibició de realitzar trucades comercials des de mòbils i, la segona, la d’efectuar trucades i SMS d’origen internacional, però que simulen haver estat originades en un número espanyol per enganyar el ciutadà.
Aquesta mesura es fixa tenint en compte que les trucades fraudulentes solen provenir de països estrangers, com els Països Baixos o el Regne Unit, des d’on se simulen trucades amb numeració espanyola.
Aquesta es tracta d’una de les pràctiques més comunes en els intents de frau telefònic.