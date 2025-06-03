Telefonia
Telefónica investiga un robatori de dades a Movistar
Un pirata informàtic assegura tenir informació personal de més de 20 milions de clients de la companyia
Telefónica està investigant un hackeig de dades de Movistar, segons han confirmat fonts de la companyia. En concret, i pel que es desprèn de diversos missatges publicats a la xarxa social X, un pirata informàtic hauria aconseguit robar informació personal de més de 20 milions de clients de Movistar, amb elements com el nom complet, el DNI o la direcció entre d'altres.
El hacker hauria ja filtrat un milió de dades com a prova al DarkWeb, i demanaria una recompensa de 1.500 milions de dòlars a canvi de la informació. La informació filtrada fins ara és del negoci a Perú.