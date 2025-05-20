Telefonia
Una incidència de Telefónica afecta el telèfon 112 però a Catalunya segueix operant
Algunes comunitats han habilitat telèfons d'emergència alternatius
Una incidència de Telefónica en l'àmbit estatal afecta el telèfon 112 però a Catalunya continua operant gràcies als sistemes de contingència, segons han informat a l'ACN fonts de Protecció Civil, que han explicat que hi ha hagut afectacions «mínimes». S'estan atenent trucades i es funciona amb normalitat gràcies perquè els sistemes de contingència fan que es passin les trucades per altres telèfons.
Algunes comunitats han habilitat telèfons d'emergència alternatius, com ara el País Valencià, que ha posat a disposició de la ciutadania el telèfon 96342800. Fonts de Telefónica han explicat que s'han fet unes feines d'actualització de la xarxa que han afectat serveis puntuals en algunes empreses i es treballa per resoldre la incidència.