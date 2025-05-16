Judicial
L'AN estableix una indemnització de 232.000 euros a Sandro Rosell per l'any i nou mesos en presó preventiva
L'expresident del Barça reclamava quasi 30 MEUR després de ser absolt de blanquejar comissions del Brasil
L'Audiència Nacional ha establert una indemnització de 232.500 euros per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell pels 645 dies, o sigui un any i nou mesos, que va passar en presó provisional entre maig de 2017 i febrer de 2019, jutjat per organització criminal i blanqueig de capitals de comissions de partits de la selecció brasilera i d'un contracte amb una marca esportiva, acusacions de les quals va ser absolt.
Rosell havia demanat una indemnització a l'Estat de 29,7 milions d'euros pels perjudicis morals i econòmics causats per la presó provisional derivats de l'obligació d'abandonar els negocis durant aquest temps, les despeses de la defensa legal i els costos dels desplaçaments dels seus familiars a la presó per visitar-lo.