L'AN estableix una indemnització de 232.000 euros a Sandro Rosell per l'any i nou mesos en presó preventiva

L'expresident del Barça reclamava quasi 30 MEUR després de ser absolt de blanquejar comissions del Brasil

L'expresident del Barça Sandro Rosell, a la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya.

ACN

L'Audiència Nacional ha establert una indemnització de 232.500 euros per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell pels 645 dies, o sigui un any i nou mesos, que va passar en presó provisional entre maig de 2017 i febrer de 2019, jutjat per organització criminal i blanqueig de capitals de comissions de partits de la selecció brasilera i d'un contracte amb una marca esportiva, acusacions de les quals va ser absolt. 

Rosell havia demanat una indemnització a l'Estat de 29,7 milions d'euros pels perjudicis morals i econòmics causats per la presó provisional derivats de l'obligació d'abandonar els negocis durant aquest temps, les despeses de la defensa legal i els costos dels desplaçaments dels seus familiars a la presó per visitar-lo.

