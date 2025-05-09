Religió
Lleó XIV demana portar la fe a llocs on s'han imposat altres prioritats, com «els diners, l'èxit, el poder o el plaer»
«Hi ha molts contextos en què la fe és considerada un absurd, una cosa per a persones febles», avisa
El papa Lleó XIV ha demanat a l'Església un esforç per portar de nou la fe a llocs on s'han imposat altres prioritats o «seguretats», com «la tecnologia, els diners, l'èxit, el poder i el plaer». «Parlem d'ambientacions en què no és fàcil testimoniar i anunciar l'Evangeli i on es ridiculitza qui creu, se l'obstaculitza i menysprea, o, en el millor dels casos, se'l tolera i compadeix. Precisament per això, són llocs on la missió és més urgent», ha dit en la seva primera missa com a pontífex.
Davant els cardenals que el van escollir, ha alertat que la falta de religiositat sovint porta drames com «la pèrdua del sentit de la vida, l'oblit de la misericòrdia, la violació de la dignitat de la persona o la crisi de la família».
«Tampoc no falten els contextos en què Jesús, tot i que és apreciat com a home, és reduït només a una mena de líder carismàtic o a un superhome, i això no sols entre els no-creients, sinó també entre molts batejats, que d'aquesta manera acaben vivint, en aquest àmbit, un ateisme de fet», ha exposat el pontífex una homilia a la Capella Sixtina.
El nou líder del catolicisme mundial també ha agraït la seva elecció i ha qualificat aquesta nova responsabilitat com un «tresor» que haurà d'administrar en favor de l'església. Tal com ha agregat, el seu objectiu és que la institució s'erigeixi en un espai de salvació «que navega a través de les marees de la història» i un «far que il·lumina les nits del món». «No tant gràcies a la magnificència de les seves estructures i a la grandiositat de les seves construccions, com els monuments on ens trobem, sinó per la santedat dels seus membres», ha reblat.
La primera missa del nou pontífex, aquest divendres al matí a la Capella Sixtina, ha suposat la reaparició de Lleó XIV després de les paraules que va oferir a la multitud a la plaça de Sant Pere aquest dijous just després de ser elegit. El Vaticà ha previst també la celebració d'un rosari a la plaça de Sant Pere aquest dissabte al vespre. Diumenge, el nou pontífex apareixerà de nou davant els fidels quan presideixi l'oració del regina coeli.