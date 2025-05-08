Conclave
Centenars de fidels van omplint la plaça de San Pedro a l’espera de la segona fumata
Aquest dijous és el segon dia de Conclave per escollir nou Papa
Centenars de fidels van omplint aquest dijous la plaça de San Pedro del Vaticano a l’espera que surti la segona fumata del conclave, i la primera del dia, des de la xemeneia de la Capella Sixtina, després del fum negre de la nit de dimecres.
Cada dia que passa i cada votació que se celebra, la probabilitat que sigui fum blanc el que ompli el cel de Roma és més gran, per la qual cosa molts fidels, i sobretot turistes i curiosos, no han volgut perdre’s l’oportunitat de viure aquest moment històric.
Per aquesta primera fumata del dia, la plaça vaticana encara no lluu completament plena, però des de primeres hores del matí centenars de persones continuen accedint pels controls de seguretat per ocupar les primeres files davant la basílica, amb una vista privilegiada de la petita xemeneia que sobresurt del sostre de la Sixtina.
S’espera que el fum aparegui a partir de les 12.30 després de les dos primeres votacions de la jornada, encara que podria sortir abans en cas d’una improbable fumata blanca, que indicaria que els cardenals han elegit el nou papa.
El retard de més de dos hores registrat en la primera votació del conclave, aquest dimecres, aquest dimecres, respecte a les previsions no sembla haver descoratjat als presents, molts dels quals han tornat avui amb l’esperança renovada.
A més dels fidels, les televisions de tot el món apunten a la teulada de la Sixtina per captar en primer pla la xemeneia, en la qual, com dimecres, van tornar a posar-se dos gavines que semblen fer guàrdia a l’espera del fum.
L’aparent normalitat prèvia a la segona fumata només es veu alterada pel reforç del dispositiu de seguretat respecte a dimecres, amb més presència d’agents i una redistribució del flux de persones als voltants de la plaça.
Malgrat tot, el passatge habilitat en la via de la Conciliació perquè els pelegrins puguin assolir i creuar la Porta Santa de la basílica de San Pedro roman obert i el flux de fidels que aprofiten el moment històric per recórrer el passeig és constant.
El dispositiu actual pren com a referència el que es va aplicar durant el funeral del papa Francisco el passat 26 d’abril, amb l’objectiu d’assegurar concentracions sense incidents davant de les esperades fumates i la imminent, encara que encara indefinida, presentació del nou pontífex.
L’Ajuntament de Roma va anunciar un pla de seguretat adaptable segons els nivells d’aglomeració i els moments claus del procés, que s’ajustarà segons l’evolució del conclave.
En el desplegament participaran les forces de seguretat del Vaticà i la Gendarmeria vaticana, juntament amb la Policia local de Roma i altres cossos de seguretat italians, així com els equips de Protecció Civil i d’emergència sanitària.