L'ACA planteja transvasar 1 hm3 de Siurana a Riudecanyes però augmenta les reserves per abastir la població
La comissió de desembassament no obté la unanimitat i la decisió final es prendrà en els propers dies
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha plantejat transvasar 1,03 hm3 de l'embassament de Siurana cap al de Riudecanyes, en la comissió de desembassament del pantà de Riudecanyes celebrada aquest dilluns al migdia.
L'organisme públic ha fixat aquesta quantitat a partir d'establir unes reserves mínimes per als dos pantans per tal de garantir l'abastiment als municipis que en depenen, tant del Priorat com del Baix Camp.
A més, a causa de la situació de l'embassament de Siurana -que es troba al 25% de la seva capacitat- el transvasament només es faria si Riudecanyes queda per sota del 50% -ara està al 59%-. La comissió no ha acabat amb unanimitat i ara l'ACA haurà de prendre una decisió definitiva en els propers dies.