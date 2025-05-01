Obituari
Mor Manolo 'el del Bombo' als 76 anys
L’última aparició pública de Manolo 'el del Bombo' va ser durant el partit d'Espanya davant dels Països Baixos
Manolo 'el del Bombo', l’aficionat més conegut de la selecció espanyola, ha mort aquest dijous als 76 anys d’edat després de passar diversos dies ingressat a l’hospital a causa d’uns problemes respiratoris.
Manolo 'el del Bombo' no es perdia cap partit de la selecció espanyola i la seva darrera aparició pública va ser a Mestalla, en el partit que Espanya va disputar davant dels Països Baixos, a finals de març d’enguany.