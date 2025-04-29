Telefonia
Les operadores de telefonia continuen treballant per recuperar totalment el servei
Vodafone ha restablert el 95% del tràfic mòbil i MasOrange al voltant del 90%
Les operadores de telefonia continuen treballant aquest dimarts per recuperar el 100% de la connectivitat i el servei després de l'apagada general d'ahir que també va deixar pràcticament sense connexió mòbil ni de dades al conjunt de l'Estat.
Així, fonts de Vodafone han explicat a l'ACN que, d'acord amb les dades corresponents a les set del matí, s'ha recuperat el 95% del tràfic mòbil i ja disposa del 82% dels nodes actius. En el cas de Catalunya, el servei ja funciona al 92%, a les Illes Balears ja és del 100% i al País Valencià al 81%.
Per la seva banda, fonts de MasOrange han assenyalat que continuen treballant per recuperar el servei amb la «major brevetat possible». «En aquests moments totes les províncies espanyoles disposen de connectivitat amb més d'un 90% del servei recuperat fix i mòbil. Seguim treballant per recuperar el 100% dels nostres serveis», han afegit fonts de la companyia, que recentment ha fusionat les operadores Orange i Masmóvil.
Per la seva banda, Telefonica encara no ha actualitzat a informació sobre l'estat del seu servei, mentre que Digi ha informat que la majoria dels seus clients que els serveis de fibra i mòbil ja es presta amb normalitat.