Judicial
El CGPJ suspèn els terminis processals a tot l'estat aquest dilluns i dimarts
Cada òrgan judicial haurà de valorar si suspèn vistes segons les seves circumstàncies concretes
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspès aquest dilluns i dimarts els terminis previstos en les lleis processals en els òrgans judicials de tot l'estat espanyol a conseqüència de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns. En un comunicat, ha afegit que aquesta suspensió no impedirà la realització d'actes processals «urgents i inajornables» o per a la tutela de drets fonamentals, així com aquells que es puguin celebrar amb totes les garanties.
Cada òrgan judicial valorarà, en funció de les seves circumstàncies concretes, la conveniència de suspendre vistes i actes processals assenyalats per aquest dimarts. A més, es considerarà justificada la no assistència d'advocats, parts o persones obligades a comparèixer.