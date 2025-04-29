Societat
Tots els aeroports d'Aena estan operatius però recomanen als viatgers consultar l'estat del vol
Al Prat, es registren algunes cancel·lacions i retards
Aena ha informat aquest dimarts al matí que els aeroports de la seva xarxa segueixen operatius, tot i que recomana als viatgers que comprovin l'estat del seu vol amb les respectives aerolínies per si hi ha reprogramacions com a conseqüència de l'apagada elèctrica general d'ahir.
Segons ha explicat l'empresa en un comunicat, aquesta nit els aeroports han adaptat els seus horaris a les necessitats dels passatgers reprogramats i ha afegit que no s'han produït «aglomeracions significatives» a les terminals.
A l'aeroport del Prat, s'han suspès alguns vols tant de sortida com d'arribada, com per exemple vols de Vueling que havien d'arribar d'Elx, Màlaga, Bilbao, Sevilla i València. També s'han suspès dues sortides cap a Brussel·les operades per Ryanair i dues més de Vueling, així com altres vols cap a Santiago i Sevilla, i el d'United Airlines a Newark (Nova York). A més, també consten alguns retards, com el d'un vol cap a Madrid operat de forma compartida de Vueling i Iberia i un retard d'un vol de Wizzair a Roma.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha puntualitzat que les cancel·lacions amb Brussel·les poden tenir més a veure amb una vaga general a Bèlgica.
Puente ha explicat aquest matí que durant aquesta nit els aeroports han adaptat els seus horaris a les necessitats dels viatgers i que les instal·lacions es van mantenir operatives gràcies als grups electrògens i a l'activació dels protocols de contingència. De fet, tots els aeroports ja s'han pogut connectar a la xarxa, excepte el d'Almeria, que encara depèn dels grups electrògens.
Amb tot, el ministre ha comentat que s'espera que es puguin reubicar els passatgers dels vols afectats per l'apagada d'ahir. Durant la jornada, van operar el 93% dels vols comercials així com la totalitat dels vols de llarg radi, excepte un Barcelona-Filadèlfia.
Segons ha afegit, les principals incidències van tenir a veure amb els accessos en transport públic fins a les instal·lacions i per la limitació de l'espai aeri per les regulacions d'Enaire, fet que va causar algunes cancel·lacions. En relació a les pernoctacions dels viatgers afectats per aquestes cancel·lacions, Puente ha assegurat que durant aquesta nit no s'han produït aglomeracions i els serveis als passatgers «van funcionar bé».