Un tall d'electricitat afecta a tota Espanya

Al voltant de les 12 del migdia s'ha produït un tall d'electricitat que ha afectat a tot el país

Una persona obre l'interruptor del llum d'una casa

Una persona obre l'interruptor del llum d'una casa

Un tall d'electricitat ha afectat gran part del país aquest dilluns al migdia. Al voltant de les dotze del migdia, hi ha hagut una aturada del subministrament elèctric. Ordinadors, mòbils i tauletes també s'han quedat sense cobertura. 

A Tarragona, les empreses han hagut d'aturar les seves activitats. 

En aquests moments es desconeixen les causes que han produït aquesta aturada generalitzada del subministrament elèctric. 

