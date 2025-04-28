Energia
Protecció Civil demana un "consum moderat i responsable" a les zones on es vagi recuperant el subministrament elèctric
Endesa informa que la llum està tornant a tota la corona metropolitana de Barcelona i el seu entorn
Protecció Civil ha demanat un "consum moderat i responsable" a les zones on es vagi recuperant el subministrament elèctric. Ha fet la petició a través d’un missatge a les xarxes socials en què ha dit que caldrà actuar amb aquesta precaució fins que el servei es restableixi de forma completa. Aquest missatge arriba després que la companyia elèctrica Endesa hagi informat que la llum s'està recuperant a tota la corona metropolitana de Barcelona, incloent-hi les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès. Prèviament ja s'havia informat que punts de les comarques d'Osona, Ripollès, Garrotxa, Selva i Gironès ja estan recuperant parcialment el subministrament elèctric.