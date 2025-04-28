Societat
Els serveis de Rodalies i FGC no funcionaran fins a aquest dimarts arran de l'apagada elèctrica
Es reforcen les línies d'autobusos per pal·liar les deficiències del transport públic ferroviari
Els serveis de Rodalies de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) no funcionaran fins a aquest dimarts arran de l'apagada elèctrica generalitzada que ha afectat aquest dilluns Espanya, Portugal i Andorra. El Govern de la Generalitat ha informat que per pal·liar les deficiències del transport públic ferroviari es reforçaran les línies d'autobusos.