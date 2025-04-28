Energia
Brussel·les diu que “de moment no hi ha res que permeti afirmar que hi hagi hagut cap tipus de boicot o ciberatac”
Ribera diu que s’està treballant en coordinació amb les autoritats espanyoles i portugueses per restaurar el servei
La Comissió Europea ha defensat que “de moment no hi ha res que permeti afirmar que hi hagi hagut cap tipus de boicot o ciberatac” darrere de l’apagada elèctrica a tot l’Estat espanyol i Portugal. En declaracions als mitjans, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha assegurat que s’està treballant en coordinació amb les autoritats espanyoles i portugueses per restaurar el servei “com més aviat millor”. “Des de la CE estem fent el seguiment del que està passant”, ha remarcat, admetent que es tracta d’un dels episodis “més greus que s’han registrat a Europa” en el subministrament elèctric des de fa temps. “És una alteració extraordinària”, ha indicat.