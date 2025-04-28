Diari Més

Energia

Brussel·les diu que “de moment no hi ha res que permeti afirmar que hi hagi hagut cap tipus de boicot o ciberatac”

Ribera diu que s’està treballant en coordinació amb les autoritats espanyoles i portugueses per restaurar el servei

Un comerç de l'Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona sense llum

Un comerç de l'Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona sense llum

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

 La Comissió Europea ha defensat que “de moment no hi ha res que permeti afirmar que hi hagi hagut cap tipus de boicot o ciberatac” darrere de l’apagada elèctrica a tot l’Estat espanyol i Portugal. En declaracions als mitjans, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha assegurat que s’està treballant en coordinació amb les autoritats espanyoles i portugueses per restaurar el servei “com més aviat millor”. “Des de la CE estem fent el seguiment del que està passant”, ha remarcat, admetent que es tracta d’un dels episodis “més greus que s’han registrat a Europa” en el subministrament elèctric des de fa temps. “És una alteració extraordinària”, ha indicat.

Un restaurant de Centelles cuinant amb espelmes.

Un restaurant de Centelles cuinant amb espelmes.AgÃ¨ncia Catalana de NotÃ­cies

tracking