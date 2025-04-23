Religió
El fèretre del papa Francesc arriba a la basílica de Sant Pere, on començarà la capella ardent
La processó que ha portat el taüt ha sortit de la residència de Santa Marta poc després de les nou del matí
El fèretre del papa Francesc ha arribat poc després de les 9.30 hores a la basílica de Sant Pere del Vaticà, on s'ha instal·lat la capella ardent. El taüt amb les restes del pontífex ha sortit de la residència de Santa Marta, on residia, després d'un moment d'oració presidit pel cardenal Kevin Joseph Farrell. Minuts després de les nou del matí ha començat la processó que ha traslladat el fèretre, collportat i custodiat per la Guàrdia Suïssa Pontifícia, fins a la plaça de Sant Pere, passant per la plaça de Santa Marta i per la dels Protomàrtirs Romans.
Poc després de les 9.30 hores, el fèretre ha entrat a la basílica per la porta central acompanyat dels aplaudiments dels milers fidels que hi havia a la plaça.
Un cop a dins, el taüt s'ha dipositat a l'altar de la Confessió i ha tingut lloc una cerimònia litúrgica.
La vetlla del cos del papa Francesc durarà tres dies i dissabte es farà el funeral. Aquest serà a les 10.00 hores a la plaça de Sant Pere i el presidirà el cardenal Giovanni Battista Re, degà del Col·legi Cardenalici. El papa Francesc serà enterrat a la basílica de Santa Maria la Major.