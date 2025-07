En una època en què les fruites de tot el món són accessibles durant tot l’any, gràcies als avenços tecnològics i logístics, cada vegada més persones busquen conèixer els beneficis concrets de cadascuna. Entre aquestes, la pinya destaca no només pel seu sabor refrescant, sinó també per les seves propietats nutricionals i els efectes positius que pot tenir sobre el descans nocturn.

Segons la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN), la pinya és una fruita rica en vitamina C, àcids orgànics com el cítric i el màlic, i conté bromelina, una enzima que ajuda a digerir les proteïnes. Però el component més interessant per aquells que tenen problemes per dormir és el triptòfan, un aminoàcid que contribueix a la producció de melatonina, l’hormona responsable de regular el son.

Amb poques calories, una bona quantitat de fibra i un gust intensament dolç, la pinya es presenta com una opció ideal per sopar. La seva digestió fàcil i el seu efecte relaxant la converteixen en un aliment que pot ajudar a combatre l’insomni de manera natural. A més, les seves propietats antioxidants contribueixen a la salut de la pell i al benestar general.

Malgrat que antigament accedir a fruites tropicals com la pinya era tot un luxe, avui dia és fàcil trobar-la a qualsevol supermercat, cosa que permet gaudir-ne sense mirar el calendari. Un autèntic regal de la natura que combina plaer i salut en una sola mossegada.