Mercadona reforça el seu compromís amb una alimentació saludable

Mercadona continua apostant per una alimentació saludable i adaptada als nous hàbits de consum dels seus clients. La companyia ha implementat diverses mesures per facilitar un "cistell equilibrat", millorant la composició dels seus productes, optimitzant l'etiquetatge i adaptant els formats de venda.

Entre les principals accions destaca la revisió exhaustiva de la composició dels seus productes en col·laboració amb proveïdors especialistes, amb l'objectiu de millorar el seu valor nutricional. Un exemple és la nova recepta de la beguda de civada amb xocolata, que ara conté un 30% menys d'edulcorants sense perdre el gust característic.

També s'ha treballat en la millora de l'etiquetatge per facilitar la lectura dels valors nutricionals. Durant el 2024, s'han actualitzat 500 envasos, i el 2025 es preveu millorar-ne més de 2.500. Els canvis inclouen una estandardització de les taules nutricionals, una millora en la llegibilitat amb l'augment de la mida de la lletra i reestructuració de la informació, i la inclusió de dades per porció per facilitar la comprensió de les quantitats recomanades.

Altres mesures impulsades per Mercadona inclouen la presentació de productes en formats per porcions per satisfer millor les necessitats dels clients, com les nous pelades, i etiquetatges que incorporen suggeriments de coccions com planxa, forn, vapor o fregidora d'aire.

A més, la companyia està reforçant la difusió de consells i receptes saludables a través del seu web i xarxes socials, sota el lema "El teu Cistell Equilibrat". Paral·lelament, col·labora amb associacions de consumidors, organitzacions de celíacs i experts en nutrició per garantir que les seves accions estiguin avalades per la ciència.

Segons Clara Medina, directora de Consum de Mercadona, "una alimentació saludable és aquella que ens aporta els nutrients necessaris segons les nostres necessitats individuals. Allò que mengem, com ho mengem i en quina quantitat, juntament amb l'exercici físic, determina l'equilibri de la nostra alimentació".

Amb aquestes iniciatives, Mercadona reafirma el seu compromís per oferir als seus clients opcions més saludables i adaptades als nous hàbits de consum.