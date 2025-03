Aquest és el dia de març en què hauràs de canviar l’hora: torna l’horari d’estiu

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El canvi d’hora, una pràctica que es realitza dues vegades a l’any, torna amb l’arribada de la primavera. El darrer diumenge de març, enguany el dia 30, els rellotges s’hauran d’avançar una hora, marcant l’inici de l’horari d’estiu. Però, per què es realitza aquest ajustament i com afecta a la nostra rutina diària?

L’objectiu de l’horari d’estiu

El propòsit d’avançar els rellotges és aprofitar al màxim la llum solar, especialment durant els mesos més llargs i càlids de l’any. En moure l’hora cap endavant, es busca reduir l’ús d’energia elèctrica durant les tardes, permetent que les persones puguin gaudir de més temps a l’aire lliure, ja sigui practicant esports o simplement aprofitant el sol.

Com es fa el canvi?

L’ajustament es realitza durant la matinada del darrer diumenge de març, quan a les 02:00 hores s’avancen els rellotges a les 03:00 hores, fet que significa perdre una hora de son. Aquest canvi té una durada de diversos mesos, ja que l’horari d’estiu romandrà en vigor fins el darrer diumenge d’octubre, moment en què els rellotges es retardaran una hora per tornar a l’horari d’hivern.

L’impacte en les persones i els costums

Encara que el canvi d’hora té beneficis com l’augment de les hores de llum a la tarda, també provoca trastorns en algunes persones, sobretot en aquells amb dificultats per agafar el son. Els més afectats solen ser nens, persones grans o aquells que pateixen trastorns del son, aquells que poden experimentar alteracions en el seu descans i estat d’ànim durant els primers dies després del canvi.

El debat sobre el futur del canvi d’hora

El canvi d’hora ha estat motiu de discussió en els darrers anys, especialment a Europa. L'any 2018, una consulta pública organitzada per la Comissió Europea va revelar que el 80% dels 4,6 milions de participants estaven a favor d’eliminar-lo.

La proposta de suprimir l’ajustament i permetre a cada país elegir entre l’horari d’estiu o el d’hivern va rebre suport per molts, inclosa Espanya, on el 93% dels ciutadans va votar a favor d’eliminar-lo. Tanmateix, la falta de consens entre els països membres ha provocat que la mesura encara no s’implementi.

Fins quan seguirà el canvi d’hora?

Ara per ara, l’horari d’estiu continuarà en vigor, i els països de la Unió Europea continuaran canviant l’hora dues vegades a l’any, com passa a Espanya, els Estats Units, Mèxic, Canadà i altres regions. Malgrat les crítiques, l’ajustament continua sent una pràctica comuna en molts llocs del món, mentre es manté el debat sobre la seva eficàcia i els seus efectes a llarg termini.