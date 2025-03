Mercadona factura 38.835 milions, un 9% més, i crea més de 6.000 nous llocs de treball

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat les vendes consolidades un 9 % el 2024, fins als 38.835 milions d’euros. D’aquest total, 37.057 milions corresponen al negoci d’Espanya i els 1.778 restants, al de Portugal, on té 60 botigues del total de 1.674 que componen la xarxa de supermercats de la companyia al tancament de l’exercici.

Aquest increment de facturació ha estat possible pel treball dut a terme per Compres i Prescripció, conjuntament amb els interproveïdors i proveïdors especialistes. Gràcies a aquesta col·laboració, i després de fer 2.000 baixades de preu que han suposat un estalvi de 650 M€ per als “Caps” (clients), s’ha continuat oferint el carretó menú amb una qualitat contundent al preu més econòmic del mercat (un 2 % menys), així com una experiència de compra amb un assortiment eficient que fa que cada dia més clients triïn a la companyia com la millor opció.

L’esforç i compromís d’una plantilla de 110.000 persones

L’any 2024, ha creat més de 6.000 nous llocs de treball estables i de qualitat, 4.300 a Espanya i 1.700 a Portugal, fins a aconseguir la xifra de 103.000 i 7.000 persones respectivament.

Per reconèixer l’esforç, el compromís i l’exemple d’un equip d’alt rendiment que mai es posa límits, Mercadona ha incrementat el salari un 8,5 %, més de cinc punts per sobre l’IPC d’Espanya i de Portugal, a més de compartir una variable (prima) de 700 milions d’euros per objectius que va lligada als beneficis de la companyia. Això ha suposat que un treballador amb més de quatre anys d’antiguitat hagi rebut, l’1 de març d’aquest any, 6.000 €/bruts que corresponen a tres mensualitats en variable.

La millor dada històrica de rendibilitat per compartir més amb els 5 components

El 2024, Mercadona ha obtingut la seva millor dada històrica de rendibilitat: un 3,9 % de benefici net sobre venda neta, resultat d’una inversió sostinguda en el temps, 1.045 milions en aquests dotze mesos, que està reportant grans millores de gestió, productivitat i eficiència.

Com a resultat, s’ha elevat el seu benefici compartit a 2.800 milions d’euros, que s’han repartit, entre altres, de la manera següent: 700 milions amb la plantilla i 716 milions en impostos, dels quals 506 corresponen a l’impost sobre beneficis, amb un tipus impositiu efectiu del 25 %.

Tot això s’ha traduït en un benefici net de 1.384 milions d’euros, un 37 % més que l’any 2023, dels quals 180 milions d'euros són fruit de la gestió realitzada en la seva tresoreria. D’aquests 1.384 milions d’euros, 1.109 milions (un 80 %) es reinverteixen en la companyia i, la resta, 275 milions (un 20 %) en dividends.

Ajudes a afectats per la dana: 108 milions d’euros

La companyia va posar en marxa la iniciativa Alcem-se!, a la qual es van sumar altres projectes del Llegat de Juan Roig i Hortensia Herrero, per canalitzar totes les seves ajudes als afectats per la dana: 108 milions d’euros destinats a projectes finalistes.

Destaquen els esforços invertits per reobrir les seves botigues i magatzems, ajudar l’entorn amb donacions i recuperar espais malmesos, així com les ajudes econòmiques destinades tant a treballadores i treballadors afectats com a negocis de la zona, amb l’objectiu que no haguessin de reconstruir la seva vida des de zero i reactivar-ne l’economia.

Previsió 2025

La companyia preveu invertir més de 1.000 milions d’euros i crear més de 1.000 llocs de treball durant l’any 2025. Així mateix, segons les previsions, es contempla un increment del 3,5 % de les vendes fins a assolir els 40.100 milions d’euros, i la consolidació d’un benefici similar al de l’últim exercici.