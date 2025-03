Els científics de tot el món estan preocupats pel creixent nombre de diagnòstics de càncer de pulmó en persones que mai no han fumat. Segons dades alarmants publicades a la revista The Lancet, la proporció de casos en no fumadors està augmentant, especialment en el cas de l’adenocarcinoma de pulmó. L’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer informa que el 2022 es van registrar més d’1,5 milions de casos en homes i més de 900.000 en dones a escala global.

El càncer de pulmó s’ha associat històricament amb el tabaquisme, però els experts han definit els no fumadors com aquelles persones que han fumat menys de 100 cigarrets al llarg de la seva vida. «Mentre el nombre de fumadors continua disminuint en molts països, la proporció de casos de càncer de pulmó en persones que mai no han fumat està augmentant», afirmen els investigadors. Aquesta malaltia s’ha convertit en la cinquena causa de mort per càncer al món.

La contaminació, principal causa

Un dels factors determinants identificats pels investigadors és la contaminació de l’aire, especialment en zones amb nivells alts de partícules fines. La situació és especialment preocupant a la Xina i altres països d’Àsia Oriental, però també s’han registrat nivells elevats a Alemanya i altres regions industrialitzades. Aquesta tendència representa un repte important per a la salut pública a nivell global.

L’adenocarcinoma de pulmó és una forma de càncer que afecta les cèl·lules responsables de produir la pel·lícula d’humitat als alvèols pulmonars. Segons el portal t-online.de, només un de cada cinc pacients sobreviu als primers cinc anys després del diagnòstic. Les dones i la població asiàtica són els grups més afectats en l’actualitat.

Mesures per prevenir el càncer de pulmó

Els experts subratllen la necessitat de reduir la contaminació de l’aire per protegir la salut de la població. Algunes de les accions clau per assolir aquest objectiu inclouen:

Reducció de les emissions industrials i del trànsit.

Foment de l’energia neta i renovable.

Promoció del transport públic i la mobilitat sostenible.

Millora de l’eficiència energètica en edificis i habitatges.

Sensibilització ciutadana sobre els riscos de la contaminació atmosfèrica.

Aquestes mesures no només podrien reduir els casos de càncer de pulmó en no fumadors, sinó que també tindrien un impacte positiu en la salut pública i el medi ambient.

Símptomes del càncer de pulmó

Segons la Societat Alemanya del Càncer, el càncer de pulmó és una de les malalties malignes més comunes. En homes, és el segon tipus de càncer més diagnosticat, mentre que en dones ocupa el tercer lloc. Els símptomes principals inclouen:

Tos persistent o que empitjora.

Dolor al pit.

Dificultat per respirar.

Ronquera.

Pèrdua de pes inexplicable.

Fatiga.

Infeccions respiratòries recurrents.

Davant qualsevol d’aquests símptomes, els metges recomanen acudir a un especialista per a una detecció precoç, clau per millorar la supervivència en els pacients amb càncer de pulmó.