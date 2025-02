Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El papa Francesc ha passat una «nit tranquil·la» a l'hospital Gemelli de Roma després de la crisi respiratòria de dissabte, segons ha informat el Vaticà. L'estat de salut del pontífex havia empitjorat en les darreres hores i havia necessitat oxigen i una transfusió de sang. El Papa està ingressat des del 14 de febrer per una doble pneumònia. Per segona setmana consecutiva, el Sant Pare no ha pronunciat la tradicional oració de l'Àngelus, però sí que ha enviat un missatge als fidels. «Continuo amb confiança la meva hospitalització i segueixo els tractaments necessaris. El descans també forma part de la teràpia», ha assenyalat el papa Francesc, que ha agraït la tasca i l'atenció de metges i personal sanitari de l'hospital Gemelli.(En l'actualització s'afegeix el missatge transmès pel Papa en l'Àngelus)

En paral·lel, el pontífex també ha recordat que aquest dilluns es compliran tres anys de l'inici de la guerra a Ucraïna. «Un conflicte dolorós i vergonyós per a tota la humanitat», ha manifestat el Papa, que reclama un record per a les víctimes de tots els conflictes armats a Palestina, Israel, Orient Mitjà, Myanmar, Kivu i Sudan. «Durant aquests dies m'han arribat molts missatges d'afecte i m'han impressionat especialment les cartes i dibuixos dels nens. Gràcies per aquesta proximitat i per les pregàries de confort que rebut d'arreu del món!», ha conclòs el papa Francesc.

Tot i que el Vaticà va informar divendres que Francesc ja no tenia febre i havia experimentat una «lleugera» millora, ahir dissabte va patir una crisi asmàtica «prolongada» que va obligar a subministrar-li oxigen. Les anàlisis de sang també van mostrar anèmia i un dèficit de plaquetes, per la qual cosa se li va fer una transfusió de sang. El pronòstic del Papa continua sent reservat.