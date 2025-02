La fruita que t’ajuda a posar-te fort

El consum de certs aliments pot aportar grans beneficis físics al cos. Actualment coneguts com a superaliments, aquests posseeixen una alta densitat nutricional que afavoreix la salut. Entre ells, les prunes seques es destaquen per les seves propietats beneficioses, especialment per a dones majors de 45 anys.

Un estudi publicat a Journal of Medicinal Food el novembre de 2021 va revelar que el consum de prunes seques millora el colesterol total, augmenta la capacitat antioxidant i redueix la inflamació en dones postmenopàusiques sanes.

Beneficis de les prunes panses per a dones majors de 45 anys

Segons aquesta investigació, el consum regular de prunes panses pot augmentar les concentracions d’IGF-1, una proteïna que regula l’hormona del creixement. Això contribueix a prevenir l’osteoporosi, augmentar la massa muscular i modificar positivament la microbiota intestinal.

Una altra troballa important de l’estudi és que les prunes ajuden a neutralitzar l’acidesa del pH a la sang. L’acidosi, que ocorre quan el pH sanguini es torna més àcid, pot afectar negativament el funcionament dels òrgansima.

Quantes prunes panses consumir el dia?

L’estudi va analitzar dones postmenopàusiques sanes i va determinar que el consum de 50 grams de prunes panses al dia (aproximadament 5-6 unitats) demostrava millores significatives en la salut.

Altres beneficis de les prunes panses

A més dels beneficis ja esmentats, el consum diari de prunes panses aporta nombrosos avantatges: