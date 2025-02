Aquest és el suc que manté la teva pell ferma i millora la salut dels teus ossos i articulacions

En la recerca constant per mantenir una pell jove i saludable, la producció de col·lagen juga un paper clau. Aquesta proteïna essencial no només manté la pell ferma i elàstica, sinó que també contribueix a la salut de les articulacions i els ossos. Tanmateix, amb el pas del temps, la seva producció natural disminueix, el que pot derivar en arrugues, flacciditat i molèsties articulars. Afortunadament, hi ha maneres naturals d’estimular la generació de col·lagen a través de l’alimentació.

Els fruits rojos, com les maduixes, els gerds, els nabius i les mores, destaquen pel seu alt contingut en antioxidants, especialment vitamina C, un nutrient essencial per a la síntesi de col·lagen. Aquesta vitamina actua com un cofactor als enzims encarregats de la seva producció i ajuda a combatre els radicals lliures, responsables de l’envelliment cutani.

Propietats dels fruits rojos:

Vitamina C : Fonamental per a la producció de col·lagen.

: Fonamental per a la producció de col·lagen. Antocianinas : Potents antioxidants que protegeixen la pell del dany oxidatiu.

: Potents antioxidants que protegeixen la pell del dany oxidatiu. Fibra: Millora la salut digestiva i facilita l’absorció de nutrients.

El gingebre és una arrel amb propietats antiinflamatòries i antioxidants que també pot afavorir la producció de col·lagen. Conté compostos com els gingerols i shogaols, els quals redueixen la inflamació i protegeixen les cèl·lules del dany. A més, millora la circulació sanguínia, facilitant el transport de nutrients essencials per a la pell i altres teixits.

Beneficis del gingebre:

Propietats antiinflamatòries: Ajuden a reduir la inflamació i el dolor articular.

Ajuden a reduir la inflamació i el dolor articular. Millora la circulació: Afavoreix el transport de nutrients essencials.

Afavoreix el transport de nutrients essencials. Antioxidants: Protegeixen la pell de l’envelliment prematur.

Recepta de suc de fruits rojos i gingebre

Per aprofitar al màxim els beneficis d’aquests ingredients, pots aprofitar aquesta recepta de suc revitalitzant:

Ingredients:

1 tassa de maduixes

1/2 tassa de gerds

1/2 tassa de nabius

1/2 tassa de mores

1 tros de gingebre fresc (aproximadament 2 cm)

1 tassa d’aigua (ajustable segons preferència)

Suc d’1 llimó (opcional, per a un extra de vitamina C)

Mel o edulcorant natural al gust (opcional)

Preparació: