Al nostre territori, la preocupació per mantenir una bona salut òssia i articular és cada vegada més comuna entre tots els habitants. Factors com l’envelliment condueixen a una disminució de la producció de col·lagen, una proteïna essencial que ajuda a enfortir els ossos, les articulacions i els cartílags. Amb el pas del temps, etapes com el dolor articular, la pèrdua d’elasticitat a la pell i altres problemes de salut es converteixen en desafiaments diaris.

Encara que els suplements de col·lagen són una opció popular que trobem al mercat espanyol, molts experts recomanen basar-se primer en una dieta balancejada, la qual pot oferir beneficis naturals sorprenents. Entre els aliments que destaquen, un brilla per les seves propietats nutricionals: el kiwi.

El kiwi: més que una fruita exòtica

Fa tres dècades, el kiwi amb prou feines figurava als rebostos de les llars catalanes, ja que era considerat una fruita exòtica provinent d’altres continents. Original de la Xina, va ser adoptada a diverses regions del sud del planeta.

Avui dia, aquest aliment verd i sucós s’ha convertit en un habitual de la dieta mediterrània. Tanmateix, el seu vincle comercial més conegut és amb Nova Zelanda, on el terme «kiwi» no només fa referència a la famosa fruita, sinó també a un ocell endèmic d’aquest país. Igual d’emblemàtic que els seus propietaris humans, que són col·loquialment anomenats «kiwis».

Imatge d'arxiu d'un Kiwi.Pixabay

Beneficis més enllà de la vitamina C

El kiwi verd no només és admirat pel seu sabor; estudis revelen un contingut en vitamina C que dobla al de la taronja. Segons investigacions realitzades per la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat d’Otago de Nova Zelanda, el kiwi no només contribueix als requeriments vitamínics diaris, sinó que també pot estimular la producció d’endorfina, millorant l’estat d’ànim.

El reanomenat centre de salut nord-americana maig Clinic detalla que la seua ingesta sobresurt en aportar una alta quantitat de fibra, potassi i vitamina E. Aquests nutrients converteixen al kiwi en un aliat clau per prevenir el restrenyiment i mantenir un equilibri en els nivells de colesterol dolent i pressió arterial. A més, la seva capacitat saciant és ideal per als qui busquen evitar el 'picar' entre àpats.

Evidències científiques i beneficis estesos a Espanya

A part d’estudis reconeguts, com el publicat en la National Library of Medicine dels Estats Units, hi ha un ampli espectre d’investigacions internacionals que avalen aquestes característiques positives del kiwi per a la nostra salut.

A Espanya, a mesura que aquesta fruita ha anat guanyant terreny, les persones que incorporen kiwi a la seva dieta diària han afirmat experimentar millora en la funció gastrointestinal, destacant la seua eficàcia en els processos digestius.

A més de ser una fruita consumida fresca, el kiwi ha aconseguit consolidar-se com un ingredient versàtil a les cuines espanyoles. Des de batuts revitalitzants fins amanides estiuenques, la seva introducció en la dieta habitual ha estat celebrada per diversos nutricionistes.

Els seus vibrants beneficis i creixent popularitat a Espanya converteixen al kiwi en una opció valuosa per a aquells interessats en mantenir un estil de vida sa, basat en la nutrició natural sense recórrer exclusivament als suplements.