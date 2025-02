Mercadona reforça el seu compromís social amb la donació de 25.200 tones d'aliments a 847 entitats benèfiques

La companyia ha continuat realitzant al llarg de 2024 un esforç important a Espanya i Portugal per ampliar la seva xarxa de col·laboració amb entitats socials, afegint en l'últim any 85 noves incorporacionsCedida

Mercadona, d’acord amb el seu compromís amb els col·lectius més vulnerables, ha intensificat un any més la seva col·laboració amb entitats socials. Així, al llarg de 2024, ha sumat 85 noves entitats a la seva xarxa de diverses zones geogràfiques, tant a Espanya com a Portugal, optimitzant significativament la distribució de l'ajuda proporcionada.

«Per a Mercadona és un orgull poder afirmar que col·laborem amb 847 entitats socials. Aquesta col·laboració s'ha traduït en el lliurament de 25.200 tones de productes de primera necessitat en el conjunt de l'any, les quals equivalen a més de 420.000 carretons de la compra», destaca Laura Cruz, directora d'Acció Social de la companyia.

En el cas de Catalunya, on totes les botigues de Mercadona donen productes a entitats socials i organitzacions benèfiques diàriament, la companyia ha col·laborat amb 166 entitats socials, a les quals l’any 2024 ha donat 3.117 tones d'aliments, que equivalen a 51.956 carretons de la compra.

Dins d’aquestes 166 entitats socials catalanes es troben els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, Càritas, el Banc de Productes no alimentaris La Nau i diversos menjadors socials d’arreu del territori, entre d’altres. Del total d’organitzacions, 112 corresponen a les comarques de Barcelona, 23 a Tarragona, 21 més a Girona i 10 a les comarques lleidatanes.

De les 3.117 tones donades, més de 2.300 s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, més de 342 entre les tarragonines, i 316 i 150 han anat a les comarques de Girona i de Lleida respectivament.

A més de la donació de productes bàsics, l'acció de Mercadona també s'estén a la participació activa en campanyes de recaptació com el Recapte de Primavera i el Gran Recapte de novembre, organitzades per la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL).

En l'edició d'aquest últim any, la companyia ha posat a disposició de totes dues iniciatives més de 1.600 botigues perquè els «Caps» (com internament denomina als clients), poguessin efectuar les seves donacions monetàries, en múltiples d'1 euro, en el moment de la compra en passar per caixa. Gràcies a la participació conjunta de l'empresa i els seus clients, aquest darrer any s'han donat més de 3,8 milions d'euros per a la seva transformació íntegra en aliments.

«Optem per la modalitat de la donació econòmica en caixa perquè s'ajusta millor a les necessitats reals dels beneficiaris i maximitza l'eficiència, ja que els bancs d'aliments poden adquirir els productes específics que necessitin, en les quantitats i moments adequats», explica Laura Cruz.

Una altra de les eines d'ajuda i col·laboració per les quals la companyia aposta des de fa anys són les Targetes Societat, la implantació i l'ús de les quals permeten canalitzar l'ajuda als usuaris, oferint-los la possibilitat de cobrir el total de la seva compra, tant de productes frescos com secs, en el supermercat. «Aquest model contribueix a dignificar l'acte de compra, fomenta la integració de l'usuari i millora la seva situació de vulnerabilitat», conclou la directora d'Acció Social.