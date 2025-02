Aquests són els millors aliments per combatre la caiguda de cabell

A Espanya, la caiguda del cabell és una preocupació comuna que afecta milions de persones. Si bé existeixen diversos factors que poden contribuir a aquest problema, una nutrició adequada juga un paper fonamental en el manteniment d’una cabellera saludable i forta. En aquest article, explorarem els aliments rics en vitamines B7, C i ferro que poden ajudar a combatre la caiguda del cabell.

La importància de la vitamina B7 o biotina

La vitamina B7, també coneguda com a biotina, és essencial per al creixement i enfortiment del cabell. Aquest coenzim participa en el metabolisme dels àcids grassos, aminoàcids i carbohidrats, nutrients clau per al desenvolupament i manteniment de les cèl·lules capil·lars. A més, la biotina contribueix a la síntesi de queratina, una proteïna que compon l’estructura del cabell.

Entre els aliments més rics en vitamina B7 es troben els plàtans, ous, llet, cereals, xocolate, llegums, nous, carn de porc i llevat. Incorporar aquests aliments en la teva dieta diària pot ajudar a proporcionar al teu organisme la biotina necessària per a un cabell saludable.

Vitamina C: un potent antioxidant

La vitamina C és un poderós antioxidant que protegeix les cèl·lules del cos contra el dany causat pels radicals lliures i l’estrès oxidatiu. A més, exerceix un rol crucial en la síntesi de col·lagen, una proteïna essencial per a la salut del cabell. Un dèficit de col·lagen pot conduir al debilitament dels

fils capil·lars.

Afortunadament, la vitamina C es troba en una àmplia varietat d’aliments. Els cítrics com a taronges, mandarines, llimons i aranges són excel·lents fonts d’aquesta vitamina. Altres opcions inclouen fruites i verdures com a maduixes, kiwis, mangos, pinyes, papaies, guaiabes, mores, pebrots, bròcoli, espinacs, col arrissada i cols de Brussel·les. Les herbes fresques com a julivert, coriandre i alfàbrega també aporten vitamina C.

El ferro: un nutrient clau per al cabell

Segons un estudi publicat en l’International Journal of Trichology, la falta d’antioxidants influeix en la salut del cabell. A més de la vitamina C, el ferro és un nutrient essencial per mantenir una cabellera forta i saludable. El ferro participa en la formació d’hemoglobina, la proteïna encarregada de transportar oxigen i nutrients al cabell.

Alguns aliments rics en ferro inclouen fruites com a aranja, alvocat i kiwi; verdures com el bròcoli; carns roges; llegums com cigrons i llenties; i fruita seca com anacards i ametlles. Incorporar aquests aliments en la teva dieta pot ajudar a prevenir la deficiència de ferro i, en conseqüència, la caiguda del cabell.

En resum, una alimentació equilibrada i rica en vitamines B7, C i ferro pot ser beneficiosa per combatre la caiguda del cabell a Espanya. Incorporar aliments com plàtans, ous, cítrics, fruites, verdures, carns roges, llegums i fruita seca en la teva dieta diària pot proporcionar al teu organisme els nutrients necessaris per mantenir un cabell fort i saludable. Recorda que, a més d’una nutrició adequada, altres factors com l’estrès, els canvis hormonals i certs medicaments també poden influir en la salut capil·lar. Si la caiguda del cabell persisteix o és excessiva, és recomanable consultar amb un professional de la salut.