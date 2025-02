Aquest és el popular aliment que pot equilibrar la teva salut des de l’esmorzar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En les últimes dècades, la ciència ha demostrat la importància de la microbiota intestinal en el benestar general. Aquest complex ecosistema, compost per prop de 100 bilions de microorganismes de fins 1.000 espècies diferents, té un impacte decisiu en el sistema immune, la digestió i diversos aspectes de la salut.

Els probiòtics, juntament amb els prebiòtics, són fonamentals en la preservació de l’equilibri de la flora intestinal. Entre els seus múltiples beneficis, aquests microorganismes vius ajuden a protegir l’intestí de patògens nocius, afavoreixen la producció de substàncies beneficioses, com els postbiòtics, i contribueixen a l’absorció de nutrients vitals per a l’organisme.

El iogur i el seu impacte positiu en la flora intestinal

Entre els aliments rics en probiòtics, el iogur es destaca com un dels més consumits, i per bones raons. Estudis recents subratllen que certs ceps de bifidobacteris i altres microorganismes presents en el iogur natural faciliten la recuperació de la microbiota després d’alteracions causades per dietes poc equilibrades, antibiòtics o afeccions intestinals.

Per maximitzar els seus beneficis, és recomanable optar per iogur natural, sense additius ni edulcorants artificials. En cas de buscar un toc dolç, la mel és una excel·lent alternativa. Incorporar aquest aliment en l’esmorzar és una manera deliciosa i efectiva de reforçar el sistema immunològic, gràcies al seu alt contingut vitamínic i mineral que recolza el funcionament òptim dels limfòcits.

Malgrat la popularitat del iogur, existeixen altres aliments fermentats que aporten probiòtics beneficiosos. A Espanya, la inclusió d’aquests en la dieta diària està guanyant adeptes. El quefir, per exemple, és una beguda fermentada a base de llet que combina diferents bacteris i llevats per oferir un impuls saludable a la flora intestinal.

El xucrut, elaborat a partir de la fermentació de la col, no només poseeix un contingut ric en probiòtics, sinó que també és una font significativa de vitamina C. Per la seva part, el tempeh, un producte fermentat de soja, és altament valorat per la seua aportació proteica i la seua capacitat per millorar la salut intestinal.

Un altre aliment a considerar és el miso, una pasta fermentada originària del Japó, que és famosa tant pels seus enzims com pels seus bacteris beneficiosos, sent un complement excel·lent per a diverses preparacions culinàries.

Amb l’atenció creixent en la salut intestinal i les seues implicacions en el benestar general, la incorporació d’aliments rics en probiòtics com el iogur s’ha tornat més rellevant. Aquests microorganismes ajuden a mantenir l’equilibri i la biodiversitat de la microbiota, essencials per a una resposta immune efectiva i una òptima digestió i absorció de nutrients. A mesura que més persones a Espanya i el món reconeixen aquests avantatges, s’espera que el consum de iogur i altres de fermentats continuï en augment, consolidant el seu paper crucial en una dieta balancejada.