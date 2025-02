La Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta exigeixen revertir la reorganització d'helicòpters del SEM

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Ajuntaments i consells comarcals del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta han manifestat la seva «disconformitat» amb la reorganització del servei d'helicòpters del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que implica el tancament temporal de les bases de Tremp i Móra d'Ebre i la concentració del servei a Lleida.

Han reclamat a Salut que «acceleri els tràmits» per revertir la situació i han demanat un «diàleg real» amb el territori abans de prendre decisions que afecten «el dret a una sanitat pública d'accés igualitari».

Alhora, han considerat «inacceptable» haver-se assabentat de la decisió per la premsa: «Evidencia una manca de consideració cap a les nostres necessitats i genera una greu indefensió institucional», han sentenciat.

Els consells comarcals i ajuntaments afectats han manifestat que aquesta decisió «suposa un greuge» per a les seves comarques i per als territoris veïns, especialment per la dispersió geogràfica, la distància als hospitals de referència i la manca d’alternatives ràpides de transport sanitari en casos d’urgència vital.

«La presència d’una base operativa a Móra d’Ebre ha estat històricament clau per garantir una resposta ràpida i efectiva a emergències mèdiques en aquesta àrea», han advertit.

Han dit que confien que es tracti d’una mesura temporal i que, en cap cas, hi hagi la temptació que sigui definitiva perquè «representaria un empitjorament de l’atenció al nostre territori gravíssima i un risc per a la vida i la salut de moltes persones».

Han exigit al Departament de Salut i al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que «accelerin els tràmits i les decisions» que permetin la reversió immeditada de la base a Móra d’Ebre, tenint en compte criteris d’equitat territorial i seguretat per a la ciutadania.

Alhora, han demanat que es garanteixi un temps de resposta adequat per a les emergències mèdiques al Priorat, assegurant que cap ciutadà es vegi discriminat per raó de residència.

També han reclamat un diàleg real amb els representants del territori «abans de prendre decisions que afectin de manera directa el dret a una sanitat pública d’accés igualitari», encara que siguin de caràcter temporal.

A banda, han anunciat que diumenge 2 de febrer llegiran un manifest exposant totes aquestes reivindicacions a l’Hospital de Mora d’Ebre. L’acte comptarà amb la presència d’alcaldes i alcaldesses del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta i representants dels consells comarcals del Priorat i la Ribera d’Ebre.