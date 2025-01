Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ja treballa en el desenvolupament del bitllet únic del transport públic perquè estigui operatiu a tot Espanya el 2026. Per impulsar el projecte, el Ministeri ha encarregat a l’empresa pública d’enginyeria i consultoria Ineco els treballs de suport tècnic per definir i implementar el bitllet únic i així promoure una mobilitat més sostenible, segura i accessible.

Segons ha detallat el ministeri que dirigeix Òscar Puente, l’encàrrec compta amb pressupost d’uns 950.000 euros. Entre els treballs que realitzarà Ineco hi ha la definició d'un preu per al bitllet únic a Espanya, tenint en compte tant la competitivitat com el valor afegit que aquest sistema oferirà.

El projecte permetrà als ciutadans desplaçar-se per tot l’estat espanyol fent servir qualsevol transport públic per un preu únic durant un període determinat de temps. El bitllet únic inclourà serveis públics urbans, metropolitans i estatals. Els serveis comercials ferroviaris no s’inclouran en una primera fase. Dins aquests serveis públics també s'hi incorporaran els sistemes de bicicleta pública. Es deixaran per més endavant la integració dels serveis de mobilitat compartida tot i que hi ha voluntat d’incorporar-ho en un futur.

En l’últim any, el Ministeri ha treballat en una solució tecnològica que permeti l'ús interoperable de diferents títols de viatge en diferents operadors, independentment dels sistemes de tiquet que disposin. Sobre aquesta solució es desenvoluparà un estàndard tecnològic per a tots els operadors que participin dins del programa del bitllet únic. Actualment, ja està en fase de proves en un pilot amb diferents operadors de tot el territori, tant urbans, d'àmbit metropolità i estatal.

Aquest sistema de bitllet únic s'inspira en iniciatives similars a països com Alemanya, que ja és utilitzat per 17 milions de persones.