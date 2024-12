El papa Francesc demana que «calli el soroll de les armes» a Ucraïna i el Pròxim Orient en el seu missatge de Nadal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El papa Francesc ha demanat aquest dimecres que «calli el soroll de les armes» a Ucraïna i el Pròxim Orient. En el seu missatge de Nadal, el pontífex ha demanat «audàcia per obrir les portes a la negociació i als gestos de diàleg i trobada» per aconseguir una «pau justa i duradora» a una Ucraïna que veu «esquinçada per la guerra». També ha alertat de la «gravíssima» situació humanitària que es viu a Gaza.

En aquest sentit, ha demanat que «s’estableixi un alto el foc, que s’alliberin els ostatges i que es presti ajuda a la població aclaparada per la fam i la guerra».

El papa també ha tingut un record per a la comunitat cristiana del sud del Líban i a la de Síria, «en aquest moment tan delicat».

«Que s’obrin de bat a bat les portes del diàleg i la pau a tota la regió», ha afegit. Francesc també ha encoratjat el poble libi a «trobar solucions que permetin la reconciliació nacional».